Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet
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Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet

27.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:05
Utah Jazz'dan üst üste 9. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 108-94 yenen Utah Jazz, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 108-94 yenen Utah Jazz, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

NBA'de 3 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, bu sezonki 13. galibiyetini, New York Knicks'i 14 sayı farkla mağlup ederek elde etti.

Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Jazz'da Royce O'Neale 20 sayı, Rudy Gobert 18 sayı, 19 ribaunt ve 4 blok, Mike Conley 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Sezonun 11. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te Austin Rivers 25 sayıyla maçın en skoreri olurken, Julius Randle 18 sayı ve 10 ribaunt, RJ Barrett ise 17 sayı kaydetti.

Los Angeles Clippers kaybetti

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers'ın 7 maçlık galibiyet serisini, rakibini 108-99'luk skorla geçen Atlanta Hawks sonlandırdı.

Bu sezon 9. kez kazanan Hawks'ta Trae Young 38, De'Andre Hunter 22 sayıyla takımın skor yükünü taşırken, Clint Capela 13 sayı ve 18 ribaunt, John Collins 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Reggie Jackson 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Serge Ibaka 15 sayı, Ivica Zubac 13 sayı ve 10 ribaunt, Luke Kennard ise 13 sayıyla mücadele etti.

Rockets farklı kazandı

Houston Rockets, ağırladığı Washington Wizards'ı 107-88 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezonki 7. galibiyetine ulaşan Rockets'ta John Wall 24 sayı ve 5 asist, Victor Oladipo ve Eric Gordon 20'şer sayı, DeMarcus Cousins ise 19 sayı, 11 ribaunt ve 5 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Wizards'ta Bradley Beal 33 sayı, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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