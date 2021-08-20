Utah Jazz'da çalışması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Utah Jazz'da çalışması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı

Utah Jazz'da çalışması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA takımlarından Utah Jazz'ın antrenör ekibinde yer alması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA takımlarından Utah Jazz'ın antrenör ekibinde yer alması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda etti.

Can, Instagram hesabında yer alan mesajında, "2012 Ağustos ayında girdim içeri. Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum ilk andan beri tüm gücümle elimden gelen her şeyi ortaya koydum. En güzel günlerde de en zorlarında da ailemin bir parçasıydım. Beni bilen bilir hiç geri adım atmadım, hiç geri çekilmedim, hiç korkmadım ya da saklanmadım. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hep daha iyisi için mücadele etme, ülkemi, ailemi, ismimi Fenerbahçemi gururla temsil etme zamanı!" ifadelerini kullandı.

Kendisini çok seven, kendisine çok kızan, ailesinden bilen tüm taraftarlara gönülden teşekkür ettiğini vurgulayan Can, "Başkanımıza, yönetimimize, yan yana mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Haluk Levent Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Mert Günok Ozan Tufan Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Utah Jazz'da çalışması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayımladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 21:16:42. #1.15#

title