Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
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Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı

20.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:15
Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı

ANTALYA'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil kamyonete çarptı.

ANTALYA'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil kamyonete çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Mehmet Önverdi üşüyünce, bir itfaiye personeli montunu örterek ısıttı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Önverdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Gazi Bulvarı'nda sinyalizasyon sistemi içinde meydana geldi. Görgü tanıklarına göre kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Fatma P. yönetimindeki 06 PP 189 plakalı otomobil, Mehmet Önverdi yönetimindeki 07 GMM 59 plakalı kamyonete çarptı. Savrulup kaldırıma çıkan kamyonetin sürücüsü Önverdi, direksiyon ile koltuk arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Mehmet Önverdi'yi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Soğuk nedeniyle üşüyen Önverdi'yi itfaiye ekipleri montunu örterek ısıttı. Önverdi, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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