Üşüyen kedinin üstüne hırkasını örten çocuk İHA'ya konuştu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, durakta servis beklediği sırada, üşüyen kediyi hırkasıyla örten çocuk o anda hissettiklerini anlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durakta servis beklediği sırada, durakta üşüyen kediyi fark eden ortaokul öğrencisi 13 yaşında ki Emir Haktan Yakşi, havaların soğuk olmasına rağmen üzerindeki hırkayı çıkarıp kediyi örttü. Duyarlı davranışı gören bir vatandaş, bu anın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine her kesimden taktir toplayan Emir Haktan Yakşi, o anda İHA'ya konuştu.

Durakta beklediği sırada üşüyen kediyi fark ettiğini söyleyen Yakşi, "Ben çarşıdan geliyordum durakta bir tane kedinin üşüdüğünü fark ettim, çünkü kedi ıslanmıştı. Ben de üzerimdeki hırkayı çıkarıp üstünü örttüm. O esnada bir abla, ben fark etmemişim fotoğrafımı çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış" dedi

Tüm hayvanları sevmek gerektiğini söyleyen Yakşi, "Biz hayvanları çok sevmeliyiz, onlara yardımcı olmalıyız çünkü onlar da Allah'ın birer kuludur. Elimizden geldiğince onlara barınaklar sağlamalı, onlara yem vermeli ve asla onlara zarar vermemeliyiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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