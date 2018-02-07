Üşüyen güvercinleri soba ile soğuktan koruyor

Üşüyen güvercinler için çareyi soba yakmakta buldular

Ağrılı vatandaş soba yakarak güvercinlere çocukları gibi bakıyor

Ağrılı vatandaş güvercinleri için 24 saat soba yakıyor

AĞRI - Ağrı'da hobi olarak beslediği güvercinleri zamanla ticarete dönüştüren bir vatandaş, onlarca çeşit kuşu soğuk havalardan korumak için günde 4 defa soba yakıyor.

Güvercinseverlerin oldukça fazla olduğu Ağrı'da, vatandaşlar yazın boş alanlarda güvercinleri besleyip eğitirken, hava sıcaklıklarının çoğu zaman eksi 20 dereceye düştüğü kış mevsiminde ise barakalar ve evlerde soğuklardan korumak için farklı yöntemler kullanıyor. Vatandaşlar, binlerce lira değerinde olan ve özellikle çok fazla rağbet gören Mardin taklacı kuşlarına çocukları gibi bakarak soğuklardan koruyor. Eski Van Caddesi, Sem Pazarı'nda yıllardır güvercin besleyen Erdal Kocaağa adlı vatandaş, dondurucu havalardan güvercinleri korumak için gece gündüz 4 defa soba yakıyor. Öte yandan Kocaağa, barakayı tel örgü ve tahtalarla ortadan ikiye ayırarak güvercinleri sobadan koruyor. Güvercinleri çocukları gibi bakan Kocaağa, zamanının çoğunu onlara ayırarak büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor.

"Biz bu işi yaptığımızda çoğu insanlar bunu yadırgıyor"

Güvercinleri çok sevdiğini ve bu işe hobi olarak başladığını söyleyen Kocaağa, Mardin taklacı oyun kuşlarına talebin çok fazla olduğunu ve bazı kesimlerin bu mesleğe yadırgayan gözlerle baktığını ifade etti. Güvercin fiyatlarının 100 liradan başlayıp 7 bin liraya kadar değiştiğini dile getiren Kocaağa, "Biz bu işi yaptığımızda çoğu insanlar bunu yadırgıyor, bu iş kötü bir hobi değildir. Her insana tavsiye ederim, işimizi severek yapıyoruz. Kuş camiasında birçok arkadaşımız var, hepsi de kuşları çok seviyor. Kuşlara bakmanın yazın pek masrafı olmuyor, kışın eksi 20 derecelerde günde 4-5 defa soba yakıyoruz. Kuşları çok sevdiğimizden dolayı evlerimizde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, bunlara da öyle bakıyoruz. Bir işi severek yaptığınız zaman zor olmuyor" dedi.