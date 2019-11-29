Usulsüzce sağlık raporu operasyonu zanlıları adliyede
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Usulsüzce sağlık raporu operasyonu zanlıları adliyede

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüzce sağlık raporu alınması olayı ile ilgili yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

29.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:21
Usulsüzce sağlık raporu operasyonu zanlıları adliyede

İl 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüzce sağlık raporu alınması olayı ile ilgili yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Geçtiğimiz günlerde Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de usulsüz sağlık raporu alınması ile ilgili olarak 'Engel-11' isimli eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Üç ilde düzenlenen operasyonda, usulsüzce sağlık raporu alınması olayı ile ilgili 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 28 kişiden 21 kişi ilk ifadelerinin ardından serbest kalırken, geriye kalan A.F.T., S.Y., L.K., M.D., S.Ö., M.K. ve M.Y., bu sabah Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şahısların buradaki sorgusunun ardından mahkemeyle sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan şahıslara 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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