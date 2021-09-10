Usulsüz tartılara el konuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındık alım noktalarında kantarlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan denetimde 24 kantara el konuldu.

Düzce'de jandarma, emniyet ve Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kantarlara yönelik denetim yaptı. Fındık alım satımı yapan iş yerleri eş zamanlı olarak denetlendi. Denetimde usulsüz ölçüm yaptığı tespit edilen 24 kantara el konulurken, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. - DÜZCE