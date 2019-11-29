Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi (2)

29.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:55

5'İ TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.F.T., S.Y., L.K., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Y. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA