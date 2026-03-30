Usulsüz gıda nakline hızlı müdahale

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan usulsüz gıda nakline ilişkin görüntüler, polis ve tarım müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu, söz konusu ticari taksi tespit edildi. Araçla taşınan etlerin Atakum'daki bir işletmeye bırakıldığı belirlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde ise mühürsüz etler ve hijyen kurallarına uyulmaması tespit edildi. Atakum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gerekli tutanakları düzenleyerek idari işlemleri başlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden unsurlara müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli müdahalelerin koordineli şekilde yapıldığını duyurdu. - SAMSUN

