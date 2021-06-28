Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı
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Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı

Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta kurak avı ile usulsüz bir şekilde keklik avlayan şahıslara toplamda 7 bin 372 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ta kurak avı ile usulsüz bir şekilde keklik avlayan şahıslara toplamda 7 bin 372 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri kurak avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler iki şahsın yanlarında kafes içerisinde keklik kuşları ve çok sayıda tuzakla avlandıklarını tespit etti. İki şahsa usulsüz avlanmaktan dolayı toplamda 7 bin 372 lira para cezası kesildi. Öte yandan şahısların avda kullandıkları kınalı kekliklere, kafeslere ve tuzaklara el konuldu. - SİVAS

Usulsüz avlanmaları pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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