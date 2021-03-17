Usulsüz avlanırken fotokapana yakalanan 9 avcıya ceza
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Usulsüz avlanırken fotokapana yakalanan 9 avcıya ceza

17.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:56
Usulsüz avlanırken fotokapana yakalanan 9 avcıya ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden 9 avcının usulsüz avlandığı belirlendi.

Görüntülerden avcıların kimlik bilgilerini ortaya çıkartan ekipler, ilgili kanunun değişik maddelerden farklı miktarlarda idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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