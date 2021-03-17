Usulsüz avlanırken fotokapana yakalanan 9 avcıya ceza
17.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:56
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya para cezası uyguladı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden 9 avcının usulsüz avlandığı belirlendi.
Görüntülerden avcıların kimlik bilgilerini ortaya çıkartan ekipler, ilgili kanunun değişik maddelerden farklı miktarlarda idari para cezası uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar