Usulsüz avcılığa geçit yok: 6 kişiye ceza kesildi
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce usulsüz avcılığa geçit verilmiyor.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce usulsüz avcılığa geçit verilmiyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 81 kişi denetlendi. Denetlemelerde usulsüz av yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 2 adet tüfek ve 1 adet kekliğe de el konuldu. - TEKİRDAĞ