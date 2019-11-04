Usulsüz avcılığa geçit yok: 6 kişiye ceza kesildi

Usulsüz avcılığa geçit yok: 6 kişiye ceza kesildi

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce usulsüz avcılığa geçit verilmiyor.

04.11.2019 09:54
Usulsüz avcılığa geçit yok: 6 kişiye ceza kesildi

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce usulsüz avcılığa geçit verilmiyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 81 kişi denetlendi. Denetlemelerde usulsüz av yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 2 adet tüfek ve 1 adet kekliğe de el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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