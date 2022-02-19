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Usulsüz avcılara ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Usulsüz avcılara ceza

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak kafes ve ağ kullanmak suretiyle avlandığı tespit ettiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak kafes ve ağ kullanmak suretiyle avlandığı tespit ettiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Süleymanbeyler Köyü Hacullu mezarlığı mevkiinde M.D., ve M.A., isimli şahısların Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak kafes ve ağ kullanmak suretiyle avlandığı tespit etti. Şahısların usulsüz avcılıkta kullandığı kafes muhafaza altına alındı.

İdari yaptırım için tutulan tutanak ve ele geçirilen malzemeler Kdz.Ereğli Av ve Yaban Hayatı Koruma şube yetkililerine teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

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