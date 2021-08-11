Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
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Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karacaören Kavşağı ve çevresinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karacaören Kavşağı ve çevresinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Müdürlüğün programı kapsamındaki çalışmalar, 10 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Ahmet Piriştina Caddesi ile Karacaören Caddesi Kesişiminde gerçekleşen üstyapı çalışmaları 17 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Çalışma yapılan yol, belirtilen tarihlerde gün boyu yaya ve araç trafiğine kapalı olup, ekli krokide belirtilen alternatif güzergah üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

11. 08. 2021 15: 32

Kaynak: Habermetre

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