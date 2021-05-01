SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattıİSTANBUL, (DHA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı

İSTANBUL, (DHA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyanın sahibi oldu. Süper Final maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımıyla karşılaşan sarı siyahlı ekip, 4 kez kazandığı Avrupa'nın en büyük kupasında son 11 yılda 9. kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

2020 - 2021 sezonunda Türkiye Ligi ile Türkiye Kupası'nı kazanan ve dört şampiyonlukla Devler Ligi'nde en çok kupa kazanan Türk takımı unvanının sahibi olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyaya uzandı. Devler Ligi'nde son 4'e kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak yarı finalde İtalyan rakibi Busto Arsizio'yu geçen sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın sonucunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyaya uzanan VakıfBank, son 11 yılda 9. kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

ÜSTÜNSALİH: TAKIMIMIZ ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sarı siyahlı ekibin Avrupa ikinciliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olma başarısı gösterdik. Elbette VakıfBank'ın hedefi her zaman mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluğa ulaşmaktır. Bu işin doğasında kazanmak kadar kaybetmek de var. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda oynadığı 19 maçta 16 galibiyet alan takımımız ve teknik heyetimizi de can-ı gönülden kutluyorum. Rakibimiz Imoco Volley Conegliano'yu da şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu ertelemiş olduk ancak takımımız Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen kızlarımızı, teknik heyetimizi ve idari kadromuzu tebrik ediyorum. Ayrıca bizi destekleyen taraftarımıza, sponsorlarımıza ve VakıfBank camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.?

SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor
İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Derya Yanık Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Esra Erol Hande Erçel Feyza Aktan
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Irak Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:11:28. #1.16#

title