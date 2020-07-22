Üstünde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üstünde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan üst ve ev aramasında uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirilen H.M., gözaltına alındı.

Üstünde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
22.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:34

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan üst ve ev aramasında uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirilen H.M., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.M.'yi durdurdu. H.M.'nin üstünü arayan ekipler, 25 captagon uyuşturucu hap ile 100 dolarlık 6 sahte banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan H.M.'nin belirlenen adresindeki evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ise 89 captagon hap ile bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Dünya
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuvana Türkay Merve Boluğur Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Üstünde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 00:44:19. #1.15#
title