Üstünde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan üst ve ev aramasında uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirilen H.M., gözaltına alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan üst ve ev aramasında uyuşturucu madde ile sahte para ele geçirilen H.M., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.M.'yi durdurdu. H.M.'nin üstünü arayan ekipler, 25 captagon uyuşturucu hap ile 100 dolarlık 6 sahte banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan H.M.'nin belirlenen adresindeki evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ise 89 captagon hap ile bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA