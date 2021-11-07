Son dakika: Üstün hizmet madalyalı gazinin 'kentsel dönüşüm' çilesi

Üstün hizmet madalyalı gazinin 'kentsel dönüşüm' çilesi

TÜRKİYE'nin Güney Kore'ye destek veren Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde katıldığı 1950'deki Kore Savaşı'nda esir düşen 244 Türk ile bazı Amerikalı askerlerin hayatını kurtaran ve ABD hükümetinin 'Üstün hizmet madalyası' ile ödüllendirdiği Sıhhiye Onbaşı Veli Atasoy'un (92) gecekondusunun kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacağı gerekçesiyle tahliyesi istendi. 15 gün süre verilen Veli Atasoy, "Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum" dedi.

Ankaralı Veli Atasoy, Türkiye'nin, Güney Kore'ye destek veren BM gücü olarak katıldığı 1950'deki Kore Savaşı'nda, sıhhiye onbaşı olarak görev yaptı. Savaşta BM ordusunun askerleri, Kuzey Kore ve destekçisi Çin kuvvetlerinin esiri oldu. Esir kamplarında açlık, dondurucu soğuk, bulaşıcı hastalıklar, bit salgını, şiddet ve psikolojik baskılar sonucu Amerikalı esirlerin yüzde 38'i, İngiliz esirlerin ise yüzde 15'i hayatını kaybetti. Ancak aynı esir kamplarında sıhhiye onbaşı Veli Atasoy'un uyguladığı karantina sistemi, tedaviler, küçük ameliyatlar, diyet, bitten arındırma sayesinde tutsak edilen 244 Türk askerinden biri dahi hayatını kaybetmedi. Atasoy, verdiği sağlık hizmetleri sayesinde sadece Türk askerlerin değil Amerikalı ve diğer BM askerinin de hayatını kurtardı. Veli Atasoy, bu nedenle ABD hükümeti tarafından 'üstün hizmet madalyası' ile ödüllendirildi.

"2020 yılı başında kendilerinin başvurusu üzerine, gecekondular ile daire sözleşmesinin hukuken yapılamayacağı, ancak Doğukent'ten arsa verilebileceği; eşi Şöhret Atasoy ile yapılan daire sözleşmesinin yürürlükte olduğu; ayrıca gecekonduların üzerinde bulunduğu parselin tamamen belediyemize ait olduğu ve burada hak sahiplerine inşaat yapılacağı; detaylı bir şekilde iletilmiştir. Ailenin talebi üzerine, Veli Atasoy'un Kore Gazisi olması ve özgün durumu nedeniyle kendisine, yapılacak konutlardan ilave 1 dairenin hibe yoluyla verilmesi için önerge verilmiş, ancak Belediye Meclisi, hukuki olmadığı, emsal teşkil edeceği ve zaten eşi adına 1 daire sözleşmesinin bulunmasını gerekçe göstererek, önergeyi iade etmiştir. Sonuç olarak defalarca ailenin tüm bireyleri ile Gaziler Derneği yöneticilerinin de nezaretinde görüşmeler yapılmış, ancak gecekondular tahliye edilmemiştir. Kendilerine yapılan hiçbir öneriyi kabul etmedikleri gibi, burada oturmaya devam edeceklerini beyan etmişlerdir. Gecekonduların içerisinde bulunduğu parselde, başka bir gecekondu kalmamıştır. Yüklenici firmanın sözleşme gereği burada temel atıp inşaata başlaması için bu gecekonduların kaldırılması gerekmektedir. Yapılabilecek tüm hukuki ve idari yöntemler denenmiştir."