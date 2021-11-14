Son dakika haber... Üstün hizmet madalyalı gazi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

KIRIKKALE (DHA) - ANKARA'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Kore Savaşı'nda esir kamplarında salgın hastalıklarla mücadele eden 244 Türk askeri uyguladığı tedavilerle hayatta kalmasını sağlayan, üstün hizmet madalyalı gazi Sıhhiye Onbaşı Veli Atasoy (92) memleketi Kırıkkale'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Veli Atasoy, Türkiye'nin, Güney Kore'ye destek veren Birleşmiş Milletler (BM) gücü olarak katıldığı 1950'deki Kore Savaşı'nda, sıhhiye onbaşı olarak görev yaptı. Savaşta BM ordusunun askerleri, Kuzey Kore ve destekçisi Çin kuvvetlerinin esiri oldu. Esir kamplarında açlık, dondurucu soğuk, bulaşıcı hastalıklar, bit salgını, şiddet ve psikolojik baskılar sonucu Amerikalı esirlerin yüzde 38'i, İngiliz esirlerin ise yüzde 15'i hayatını kaybetti ancak aynı esir kamplarında sıhhiye onbaşı Veli Atasoy'un uyguladığı karantina sistemi, tedaviler, küçük ameliyatlar, diyet, bitten arındırma sayesinde tutsak edilen 244 Türk askerinden biri dahi hayatını kaybetmedi. Atasoy, uyguladığı sağlık hizmetleri sayesinde sadece Türk askerlerin değil Amerikalı ve diğer BM askerinin de hayatını kurtardı. Veli Atasoy, bu nedenle ABD hükümeti tarafından üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Savaş dönüşü Ankara'nın Mamak ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde kendi elleriyle yaptığı gecekonduda yaşayan Atasoy, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'BEN SENSİZ NE YAPARIM'

Atasoy'un Türk Bayrağını sarılı cenazesi Ankara'dan memleketi Kırıkkale'ye bağlı Hasandede köyündeki Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki askeri törene Atasoy'un oğlu Seyfettin, kızları Zübeyde Belenlioğlu, Dilber Atasoy, Suzan Atasoy, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Garnizon Komutanı Mehmet Ali Durmuş, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Türkiye Muharip Gaziler Derneğine üye gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dilber Atasoy, tabutun başına gelerek, "Omuzlarım kırıldı. Ben sensiz ne yaparım, 'derdin ne' diye soranım artık olmaz" diyerek gözyaşı döktü. İkindi namazı sonrası kılınana cenaze namazının ardından Atasoy'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.