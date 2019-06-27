Üstün Görüntüleme Yeteneklerine Sahip Olan DisplayPort 2.0 Tanıtıldı

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar ne yazık ki pek çoğumuzun 4K çözünürlüğünde monitör kullanmasının önüne geçiyor. Ancak bu engel, teknolojinin gelişmesi için bir engel teşkil etmiyor. Bilim insanları, yeni teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyorlar ve her geçen gün pek çok yeni teknoloji hayatımıza giriyor. Video Elektronik Standartları Birliği (VESA) bugün, görüntüleme teknolojisine yeni bir boyut kazandıracak olan DisplayPort 2.0'ı duyurdu. Gelin bu teknolojiye biraz daha yakından bakalım;

DisplayPort 2.0'ın üstün görüntüleme özelliklerine geçmeden önce genel yapısını tanıyalım. Her şeyden önce DisplayPort 2.0, USB-C tipi kablo yapısına sahip olacak ve Thunderbolt 3 teknolojisinde çalışacak. Thunderbolt 3 teknolojisi, 40 Gbps bant genişliğinde kullanılsa da DisplayPort 2.0'ın tek yönlü olması, bu teknolojinin 80 Gbps bant genişliğinde kullanılabilmesi anlamına gelecek. Buna ek olarak bir DisplayPort 2.0 kablosu, eş zamanlı olarak veri, video ve güç aktarımı yapabilecek. Bu teknik detayların hemen ardından biraz da Display Port 2.0'ın etkileyici görüntü aktarım özelliklerine bakalım.

16K ekran çözünürlüğü hala pek çoğumuz için tam olarak anlaşılabilmiş durumda değil. Kimileri daha düşük çözünürlüklerin bile fazlasıyla yeterli olduğunu düşünerek böyle bir çözünürlük değerine ihtiyaç olmadığını savunurken kimileri ise 16K çözünürlüğü tam manasıyla sağlayacak olan ekran boyutlarının büyüklüğünü öne sürerek bu teknolojinin gereksiz olduğunu düşünüyor. Ancak DisplayPort 2.0, teknoloji üreticilerinin 16K çözünürlüklü ekranlar konusunda kararlı olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Bunun nedeni DisplayPort 2.0 teknolojisinin 16K ekran çözünürlüğüne destek verecek şekilde tasarlanmış olması. Buna ek olarak 2 farklı 8K ekrana yetebilecek kapasitede olan DisplayPort 2.0, 120 Hz ekran yenileme hızında sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca DisplayPort 2.0 teknolojisi, farklı ekran kombinasyonlarında da başarılı bir performans gösteriyor. Buna göre DisplayPort 2.0 teknolojisi;

Tek bir 16K (15360 × 8460 piksel) çözünürlüğünde ekrana görüntüler 60 Hz,



Tek bir 10K (10240 × 4320 piksel) çözünürlüğünde ekrana görüntüler 60 Hz,



İki farklı 8K (7680 × 4320 piksel) çözünürlüğünde ekranlarda görüntüler 120 Hz,



İki farklı 4K (3840 × 2160 piksel) çözünürlüğünde ekranlarda görüntüler 144 Hz,



Üç farklı 10K (10240 × 4320 piksel) çözünürlüğünde ekranlarda görüntüler 60 Hz ve



Üç farklı 4K (3840 × 2160 piksel) çözünürlüğündeki ekranlarda 90 Hz görüntü akışı sunabilecek.

Duyurusu yapılan DisplayPort 2.0 teknolojisinin hayatımıza girmesi içinse bilim insanlarının hala biraz daha zamana ihtiyaçları var. Yapılan açıklamalarda gerekli olan çalışmaların tamamlanmasının ardından DisplayPort 2.0 destekli ürünlerin en erken 2020 yılının sonunda hayatımıza gireceği ifade edildi.