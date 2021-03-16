Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi
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Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi

16.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:54
Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yılın personelini seçti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yılın personelini seçti.Düzce'de Necla Pekolcay Yurdu'nda çalışan güvenlik görevlisi Akın Keskin (38), yılın personeli seçildi.

Koronavirüs sürecinde yurt dışından getirilen vatandaşlarımız döneminde göstermiş olduğu üstün hizmetten dolayı takdir kazanan Akın Keskin, İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından ödüllendirildi. 2 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Akın Keskin, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Necla Pekolcay Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlarımız döneminde göstermiş olduğu üstün hizmetten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından yılın personeli seçildi. İl Müdürü İsa Yazıcı, "Biz her yıl yılın personeli olarak bir arkadaşımızı seçiyoruz. Bu yıl da Akın arkadaşımızı seçtik. Akın Keskin'i seçmemizin sebebi koronavirüs sebebiyle yurtdışından yurtlarımıza gelen vatandaşlarımız döneminde göstermiş olduğu özveridir. Günlerce evine ailesinin yanına gitmedi. Biz de bundan dolayı Akın kardeşimizi yılın personeli seçtik." dedi. - DÜZCE

Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi
Üstün gayret sonrasında yılın personeli seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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