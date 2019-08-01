- Üstün başarılı öğrenciler bir araya geldi

BURSA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 20 bine giren Bursa'daki 119 imam hatipli öğrenci, BİHMED'in düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Merinos AKKM Göl Park tesislerinde bir araya gelen başarılı öğrenciler bir birleriyle hasret giderdi. İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda sınav stresinden uzak vakit geçirmenin keyfini yaşayan öğrenciler, seçecekleri üniversitenin de heyecanını yaşamaya başladı.

İmam hatip okullarına yönelik oluşturulmak istenen algıya dikkat çeken BİHMED Başkanı Kadir Oruç, "Bu başarıyı imam hatip camiası olarak biz büyüklerinize, abilerinize, ailenize ve öğretmenlerinize yaşattığınız için her birinizi tebrik ederim. Bir kez daha biz de imam hatipli olmaktan mutluyuz. Ama asla imam hatipçilik yapmadık ve yapmayacağız. Kamuoyundaki aleyhteki kampanya ve propagandaları sizlerle paylaşmak adına böyle bir davete ihtiyaç duyduk. Anadolu insanının tam bir inanç ve güvenle sahiplendiği imam hatipliler, Türk milli eğitim sisteminin bünyesindeki eğitim kurumaları olarak milletimiz ve insanlık adına ciddi fonksiyonlar icra etmektedirler. Bu işlevini yerine getireceklerinin ispatı olarak da siz gençleri bizim karşımıza getirmektedir. Her türlü ve daha çok olumsuz propagandalara karşı bu eğitim kurumları tam bir azim ve inançla başladıkları istikamet üzere hareket etmektedirler. Toplumumuzun tam kabulünü almış bu kurumlar, sadece milli değil, uluslararası bir yaklaşımla insanımızı aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye 54'üncüsü olan İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu İlkbalnur Taşdelen, "Sıralamalar bizim karakterimizi belirten şeyler değildir. Sene içerisinde benden daha çok çalışan arkadaşlarım oldu. Onları da buradan takdir ediyorum. Sayılar sadece sayıdır. 54'üncü olmam veya 55'inci olmam mühim değil. Daha sonra ne yapacağım önemli. Pek çoğumuzun lise tercihi yaparken 'hayatını mı harcayacaksın' şeklindeki eleştirilere maruz kaldığına eminim. İmam hatipler üniversiteye öğrenci gönderemez, kazanamaz diyenler çok oldu. 5 yıl sonra bunun doğru olmadığını kendimize göstermiş olmamız benim için çok önemliydi. Bu zamana kadar imam hatip müfredatının içindeydik. Asıl zor olan bundan sonra bu ruhu devam ettirmektir" diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, "Biz liselerdeki başarıyı değerlendirirken, öğrencinin okula yüzde kaçlık dilimle girdiğine ve yüzde kaçlık dilimle mezun olduğuna bakarız. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi 4 yıl öncesine göre başarısını arttırarak okullarından mezun oldular. Ancak şu da doğrudur ki, hiçbir başarı tek başına elde edilemez. Arkadaşlarından ailelerine, okullarından öğretmenlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı sizin kadar onların da hakkıdır. Yapmak istediğiniz ve mutlu olduğunuz alanı seçmeye çalışın. İnancımız gereği insanlara faydalı olmak asıl gayeniz olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA