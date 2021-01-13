Üstün Alman Kumpası; Naziler'den Türk iş insanına milyar dolarlık kumpas
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üstün Alman Kumpası; Naziler'den Türk iş insanına milyar dolarlık kumpas

13.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50
Üstün Alman Kumpası; Naziler'den Türk iş insanına milyar dolarlık kumpas

Bir dönem Alman iş dünyasının parmakla gösterdiği İlhan Doğan, bu ülkede Nazi artıklarının hedefi haline geldi. 'Kiralık katil' yalanıyla LR Health ve Beauty yöneticileri adeta servetine çöreklendi. İş insanı İlhan Doğan'ın son 10 yılda yaşadıkları filmlere taş çıkartacak cinsten...

Çoğu zaman günde 18 saat çalıştı, dişiyle tırnağıyla ve kendi geliştirdiği stratejiyle LR Health ve Beauty şirketini dünya markası haline getirdi. Almanlar 'Süper Türk' derken, Nazi cinayetleri sonrası yürütülen NSU davalarının 'Şov' olduğunu söyleyince durum tersine döndü.

LR Health ve Beauty içinde Nazi yanlılarının hedefi haline gelen iş insanı İlhan Doğan, servetine çöreklenenlerin kurduğu tuzakları ve kendisine yönelik iftiraları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Yıllık 200 milyon euro geliri elinden gasp edilen Doğan'a göre Alman hukuku büyük bir sınavın eşiğinde.

LR Health ve Beauty Systems GmbH yöneticilerinin 'Pis Türkler, B.k'tan Türkler' gibi, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı aşağılayan sözler, yeminli tanık ifadeleriyle Alman Yargısı'nın önüne geliyor. Sık sık ölümle tehdit edilen İlhan Doğan ise kararlı. 'Bu dava sadece Thomas Heursen ya da LR'a değil, tüm Nazi heveslilerine karşı açılıyor" diyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ajda Pekkan Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Taşdemir
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üstün Alman Kumpası; Naziler'den Türk iş insanına milyar dolarlık kumpas - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 20:02:13. #1.15#
title