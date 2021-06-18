Üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
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Üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı

Üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 560 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır insanlar açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 560 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır insanlar açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçenler Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde her hafta cuma günü bir araya gelerek namaz kılıyor.

Camiyi bu yıl da dolduran vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cuma namazını kılarak, yüzyıllardır devam eden geleneğe eşlik etti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden cuma namazı kılmak için camiye gelen İsmail Hakkı Ciner, AA muhabirine, burada kıldığı namazdan dolayı manevi olarak kendini daha huzurlu hissettiğini söyledi.

Yaz aylarında camide yoğunluğun daha da fazla olduğuna işaret eden Ciner, "Fatih Sultan Mehmet'in burada namaz kıldığını biliyoruz. Ondan bu yana her cuma namazı burada kılınır. Yaylada başka camiler de var ama burada namaz kılmanın edası başka oluyor. Manevi olarak insan daha huzurlu oluyor." dedi.

Yaz tatili için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Naif Uçar ise her sene geldiği Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde cuma namazı kıldığını ifade etti.

Uçar, "Pandemi nedeniyle 2 senedir buraya gelemedim ve kahrını yaşıyorum. Burada namaz kılmak Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi büyük camilerde namaz kılmak gibi. Burada çok mutlu oluyor ve huzur doluyorum. Allah'a şükrediyorum, burada olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden gelen Ali Şekerci de camide cuma namazının olduğu zamanlarda yağmur yağmadığını belirterek, "Bende buna şahidim. İnsanlar buraya gelip namazını kılıyorlar. Ne kadar bulut olursa olsun namazdan sonra yağmur başlıyor. Caminin de Fatih Sultan Mehmet tarafından cuma namazı öncesinde yaptırıldığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yaylada yaşayan Veysel Bıyık da çocukluğundan bu yana camide namaz kıldıklarına işaret ederek, "Büyüklerimizden, Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşını ziyarete geldiğini ve cuma namazını burada kıldığını duyduk. Ayrıca hava bozuk dahi olsa yağmur yağmadığını, namazdan daha sonra yağdığını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanından bilen insanlar buraya gelir ve cuma namazını kılar. Bazı insanlar da üstü açık olduğu için Mekke'ye benzetiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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