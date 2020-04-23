Üstü açık otobüslerle renkli 23 Nisan kutlaması MERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüsle gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, bando takımı ile Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için eğlenceli organizasyon düzenledi. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen üstü açık otobüslerle kenti dolaştı. Kent orkestrası ve bando takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sevilen eserleri seslendirdi. Palyaçolar şarkılar söyleyip dans ederek vatandaşların bayramını kutlarken, vatandaşlar da Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden etkinliğe katıldı. Palyaçoların söylediği şarkılara vatandaşlar evlerinden alkışlarla tempo tutup gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de otobüsün üstüne çıkarak vatandaşların bayramını kutladı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: DHA