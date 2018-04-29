Serel Yereli, Üstsüz Pozunu Eleştirenlere Yanıt Verdi: Namuslu Görünmek Kimlere Kalmış

İtalya tatilinde üstsüz fotoğrafını 'Yaşasın özgür Avrupa' notuyla paylaşan oyuncu, aralarında Demet Akalın ve Ebru Polat'ın da olduğu çok sayıda ismin tepkileri maruz kaldı. Oyuncu tepkilere "Namuslu görünmek kimlere kalmış?" diyerek cevap verdi.

"GERİ DÖNME"

Sosyal medyada ağır eleştirilerine maruz kalan oyuncu bir çok kişiden "Geri dönme" mesajları aldı.

SOYAĞACI İLE CEVAP VERDİ

Serel Yereli kendisini eleştirenlere soyağacı fotoğrafı ile yanıt verdi. Oyuncu, "30 göbek İzmirliyim , bir yere sahip çıkmak ya da ait olmak ne demek? Sülalem biliyor belli ki bu 1! 2.'si 'Yaşasın özgür Avrupa' demek , 'lanet olsun Türkiye demek değildir', okuma-anlama konusundaki problemleriniz size bazı cümleleri hayal dünyanız ile tamamlamayı öğretmiş. Bir şeyi beğenirken diğerini de beğenebilir insan bunu biliyor muydunuz? Bence deneyin!"





"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ?"

Instagram'da ona buna salça olarak , huzursuzluk gerginlik çıkararak kendini ülkesi için işe yaramış hisseden herkes istediği kahramanlığı yapsın, yorumları kapatacak halim yok! Buyurun gösterin seviyenizi... Ama bütün köklerim bu memlekete aitken , gerçek bir Atatürk çocuğu olarak yetiştirilmiş ve izinden gitmek için elimden geleni yaparken, Avrupa'da müzik yapmaya çalışan , Türkiye'de ekmeğini yiyen biriyken, kim kimi kimin memleketinden kovuyor? Had, kitaplarda da yazmıyor ! Nereden öğreneceksiniz acaba? Namuslu görünmek kimlere kalmış?"