Serel Yereli, Üstsüz Pozunu Eleştirenlere Yanıt Verdi: Namuslu Görünmek Kimlere Kalmış
Instagram'dan üstsüz fotoğrafını paylaşan ve çok sayıda isim tarafından tepki gören ünlü oyuncu Serel Yereli, "Namuslu görünmek kimlere kalmış?" diyerek eleştirilere cevap verdi.
İtalya tatilinde üstsüz fotoğrafını 'Yaşasın özgür Avrupa' notuyla paylaşan oyuncu, aralarında Demet Akalın ve Ebru Polat'ın da olduğu çok sayıda ismin tepkileri maruz kaldı. Oyuncu tepkilere "Namuslu görünmek kimlere kalmış?" diyerek cevap verdi.
"GERİ DÖNME"
Sosyal medyada ağır eleştirilerine maruz kalan oyuncu bir çok kişiden "Geri dönme" mesajları aldı.
SOYAĞACI İLE CEVAP VERDİ
Serel Yereli kendisini eleştirenlere soyağacı fotoğrafı ile yanıt verdi. Oyuncu, "30 göbek İzmirliyim , bir yere sahip çıkmak ya da ait olmak ne demek? Sülalem biliyor belli ki bu 1! 2.'si 'Yaşasın özgür Avrupa' demek , 'lanet olsun Türkiye demek değildir', okuma-anlama konusundaki problemleriniz size bazı cümleleri hayal dünyanız ile tamamlamayı öğretmiş. Bir şeyi beğenirken diğerini de beğenebilir insan bunu biliyor muydunuz? Bence deneyin!"
"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ?"
Instagram'da ona buna salça olarak , huzursuzluk gerginlik çıkararak kendini ülkesi için işe yaramış hisseden herkes istediği kahramanlığı yapsın, yorumları kapatacak halim yok! Buyurun gösterin seviyenizi... Ama bütün köklerim bu memlekete aitken , gerçek bir Atatürk çocuğu olarak yetiştirilmiş ve izinden gitmek için elimden geleni yaparken, Avrupa'da müzik yapmaya çalışan , Türkiye'de ekmeğini yiyen biriyken, kim kimi kimin memleketinden kovuyor? Had, kitaplarda da yazmıyor ! Nereden öğreneceksiniz acaba? Namuslu görünmek kimlere kalmış?"
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Herkes istediğini yapmakta serbesttir. Ama bir şeyi yaparken başkalarını hedef almadan yapmalıdır. Tabi burası müslüman bir ülke olduğu içinde birinin soyunması hoş karşılanmaz. Yani diyeceğim şu ki ülkemiz bu gibi durumlara hazır bir ülke değil onun için de bu gibi durumlar olmamalıCevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır
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bu tür açılıp saçılmalar yunanlılar için gayet normaldir,ancak türk ve müslüman kanı taşıyanlar için aslaa kabul edilemez,inanmazsanız gidin müftüye sorun.Cevap Yaz 52 8 Yayından Kaldır
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Çok fazla cevap yetiştiriyorsun...madem çok aydın ve medeniyetlisin sosyal medyayı bu kadar takip edeceğine biraz kitap oku araştır. Mesela islam dinini bir araştır ısınırsın belki yada medeniyetli dediğin Avrupa tarihini bir araştır. Gerçekleri çok geç olmadan gör...Cevap Yaz 37 6 Yayından Kaldır
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yanindakiler niye hava sicakti soyundum yapmiyor galiba erkekler bir sey gizliyor obur ital bayanda namusunu koruyor aman sakin ben turkum diye reklam yapip rezil etme biziCevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
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Aşırı dindar arkadaşlara interneti yasaklamak.Cevap Yaz 9 34 Yayından Kaldır