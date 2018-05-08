Üstsüz Paylaşımlarıyla Gündeme Gelen Serel Yereli İbrahim Tatlıses'le Dalga Geçti
Tatil için gittiği İtalya'dan paylaştığı üstsüz görüntü ile gündeme gelen Serel Yereli, milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'le "Çiğ köfteye de gevrek deriz" diyerek dalga geçti.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Serel Yereli, bu seferde İbrahim Tatlıses'i diline doladı.
"ÇİĞ KÖFTEYE GEVREK DERİZ"
İbrahim Tatlıses'in milletvekili aday adaylığını duyurduğu fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Serel Yereli, "Çiğ köfteye de gevrek deriz artık" diyerek dalga geçti.
HESABI ÇALINDI
Kendi üstsüz videosunun ardından erkek arkadaşının da yarıçıplak videosunu paylaşan Yereli'nin Instagram hesabı hacklenmişti. Hesabını çalınan oyuncu kısa süre içinde geri alarak kullanıcı adını değiştirdi. Oyuncu hesabının hacklenmesi için: "Hacklenmiştim geri aldım. Artık bana serellllyyyy diyeceksiniz" dedi.
ÜSTSÜZ VİDEOLARIYLA GÜNDEME GELDİ
Oyuncu Serel Yereli, İtalya'da sıcaktan bunalarak kıyafetini çıkarmış ve bu anların videosunu Instagram hesabından paylaşmıştı.
İşte Serel Yereli'nin paylaşımları:
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MADDE KULLANANLARIN ELİNE TELEFON VERMEMEK LAZIMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Senin Gibi Birine Gevşek Demekten İyidir Serel Yereli .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Bir tane karadenizli buna oy vermez Ege liyi bilmemCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırGÖZLEMCİ: akp den aday , egeli oy verecek ?1 Yayından KaldırTAHA: Olm bu nasıl çelişkili bir cümle :) isme bak yoruma bak :))3 Yayından Kaldır