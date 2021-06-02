Ustr 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergilerini Erteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ustr 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergilerini Erteledi

Ustr 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergilerini Erteledi
Habermetre - Haberler | Toplum

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamada 301. Bölüm kapsamında yürütülen Dijital Hizmet Vergilerine (DST) yönelik soruşturmaların sonuçlandırıldığı bilgisi veriliyor.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamada 301. Bölüm kapsamında yürütülen Dijital Hizmet Vergilerine (DST) yönelik soruşturmaların sonuçlandırıldığı bilgisi veriliyor.

Bahse konu nihai kararda, OECD ve G20 sürecinde uluslararası vergilendirme konusunda devam eden çok taraflı müzakereleri tamamlamaya yönelik ek süre sağlamak için vergilerin 180 gün kadar askıya alındığı belirtilmektedir.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, dijital hizmet vergilerine yönelik sahip olduğu endişeler de dahil olmak üzere, uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi önemli soruna çok taraflı bir çözüm bulmaya odaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında bir uzlaşmaya varma hususunda kararlıdır. Bugün alınan karar, 301. Bölüm kapsamında vergi uygulama seçeneğini korurken, müzakerelerin ilerleme kaydetmeye devam etmesi için zaman sağlamaktadır. " Ifadeleri kullanılmıştır.

Kaynak: https://ustr. gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/june/ustr-announces-and-immediately-suspends-tariffs-section-301-digital-services-taxes-investigations

Yayınlayan: Vasington Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ustr 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergilerini Erteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 23:57:42. #1.16#

title