Ustr 301. Bölüm Kapsamında Yürütülen Dijital Hizmet Vergilerini Erteledi

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamada 301. Bölüm kapsamında yürütülen Dijital Hizmet Vergilerine (DST) yönelik soruşturmaların sonuçlandırıldığı bilgisi veriliyor.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde yapılan açıklamada 301. Bölüm kapsamında yürütülen Dijital Hizmet Vergilerine (DST) yönelik soruşturmaların sonuçlandırıldığı bilgisi veriliyor.

Bahse konu nihai kararda, OECD ve G20 sürecinde uluslararası vergilendirme konusunda devam eden çok taraflı müzakereleri tamamlamaya yönelik ek süre sağlamak için vergilerin 180 gün kadar askıya alındığı belirtilmektedir.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, dijital hizmet vergilerine yönelik sahip olduğu endişeler de dahil olmak üzere, uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi önemli soruna çok taraflı bir çözüm bulmaya odaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında bir uzlaşmaya varma hususunda kararlıdır. Bugün alınan karar, 301. Bölüm kapsamında vergi uygulama seçeneğini korurken, müzakerelerin ilerleme kaydetmeye devam etmesi için zaman sağlamaktadır. " Ifadeleri kullanılmıştır.

Kaynak: https://ustr. gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/june/ustr-announces-and-immediately-suspends-tariffs-section-301-digital-services-taxes-investigations

Yayınlayan: Vasington Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre