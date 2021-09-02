Üstlerinde metamfetaminle yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan şahısların üzerinden iki ayrı paket halinde metamfetamin ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan şahısların üzerinden iki ayrı paket halinde metamfetamin ele geçirildi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Dinar ilçesinde şüphe üzerine kontrol ettiği şahısların üzerinden; iki ayrı paket halinde 1.17 gram metamfetamin maddesi (2 ayrı paket halinde) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı