Üstlerinde metamfetaminle yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üstlerinde metamfetaminle yakalandılar

Üstlerinde metamfetaminle yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan şahısların üzerinden iki ayrı paket halinde metamfetamin ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan şahısların üzerinden iki ayrı paket halinde metamfetamin ele geçirildi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Dinar ilçesinde şüphe üzerine kontrol ettiği şahısların üzerinden; iki ayrı paket halinde 1.17 gram metamfetamin maddesi (2 ayrı paket halinde) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Dini nikahlı karısını banyoya kilitleyip 1 yaşındaki bebeğinin yanında defalarca bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Haluk Levent Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Umut Meraş Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üstlerinde metamfetaminle yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 16:36:47. #1.14#

title