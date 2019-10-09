09.10.2019 11:02

Üstgeçitte bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Üstgeçitteki kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksamalar yaşandı

HATAY - Hatay'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, çevre yolu trafiğinde de uzun süre aksamalar yaşandı.

Kaza, Antakya-Samandağ Karayolu Otogar Üstgeçidinde meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 31 ACK 545 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüjdeki bariyerlere daha sonrada karşıdaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü A.G. ve yan koltukta bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle üstgeçit trafiğinde uzun süre aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri başka kazalar meydana gelmemesi için karayolunda önlem aldı. Yaşanan trafik sıkışıklığı, araçtan savrulan inşaat malzemelerinin toplanması ve devrilen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İHA