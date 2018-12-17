Üstgeçitlerde Engelliler İçin Asansörler Yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yolu üzerinde bulunan yaya üst geçitlerine yaşlı ve engelli vatandaşların rahatlıkla faydalanabilmeleri için asansör yapılıyor.

Çevreyolu üzerinde bulunan birçok yaya üstgeçidine asansör yaparak, yaşlı ve engelli vatandaşların takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi son olarak Fatih Lisesi önünde yapımı tamamlanan yaya üst geçidine de asansör yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yönetmeliklere uygun olarak yapılan yaya üst geçitlerindeki asansörler 24 saat uzaktan cep telefonu ile izlenebilir şekilde kamera sistemleri ile donatıldı. Üstgeçitteki asansör içerisinde acil durumlarda aranmak üzere direk Belediye çağrı merkezi ile irtibatlı telefon sistemi de kuruldu.

"Yaşlılar ve engellilere öncelik"

Fatih Lisesi önünde bulunan yaya üstgeçidine kurulan asansör tertibatı 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor. Asansör, 07.30 - 19.00 saatleri arasında bütün vatandaşlara hizmet verirken, bu saatler haricinde kalan zaman içerisinde ise 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşlar MOTAŞ tarafından kendilerine verilen kartlar aracılığı ile asansörleri kullanabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ile irtibatlı telefonlar konulan asansörlerde, herhangi bir olumsuzluk durumunda arızaya kısa sürede müdahale edilerek, olumsuzluk gideriliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA