Üsteğmen Usta, Afrin'de Şehit Oldu (4)

Üsteğmen Usta, Afrin'de Şehit Oldu (4)

ŞEHİDİN CENAZESİ SINIRDAN ALINDIZeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Üsteğmen Usta, Afrin'de Şehit Oldu (4)

ŞEHİDİN CENAZESİ SINIRDAN ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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