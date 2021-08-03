Üsteğmen Su için veda yemeği
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Üsteğmen Su için veda yemeği

Üsteğmen Su için veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su'nun Gerze ilçesine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su'nun Gerze ilçesine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Sinop İli Gerze İlçesine Gerze İlçe Jandarma Komutanı olarak tayini çıkan Üsteğmen Ali Su için düzenlenen veda yemeğine; İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Türkeli Belediye Başkan Vekili Saime Demir, Türkeli Cumhuriyet Başsavcısı Enis Sadi Saka, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Gerze ilçesine atanan Üsteğmen Ali Su'ya ve Ziraat Bankası Türkeli Şubesinde Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapan eşi Mehtap Su'ya yeni görev yerlerinde başarılar temennisinde bulunarak, başarı belgesi takdim etti.

İlçede 4 yıl görev yapan Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su'nun ardından boşalan makama Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Filiz'in atandığı öğrenildi. - SİNOP

Üsteğmen Su için veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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