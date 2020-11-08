USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI
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USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI

08.11.2020 07:47 | Son Güncelleme: 08.11.2020 07:51
USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI

USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI DÜZCE'de, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte sürücüler araçlarının kış bakılarını yaptırmaya başladı.

USTASINDAN SÜRÜCÜLERE ARAÇLARI İÇİN KIŞ BAKIMI UYARISI

DÜZCE'de, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte sürücüler araçlarının kış bakılarını yaptırmaya başladı. Motor yağı ustası Mert Kahya sürücülerin rahat bir kış geçirmeleri için araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye etti.
Düzce'de havaların soğumasıyla birlikte sürücüler araçlarını kış şartlarına hazırlamaya başladı. Kış için hazırlık yapan sürücüler, Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesine gelerek araçlarını bakımını yaptırdı. Motor yağı ustası Mert Kahya, sürücülerin rahat bir kış geçirmeleri için araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ederek, 'Sürücüler rahat bir kış geçirmek istiyorlarsa araçlarının cam sularını, antifrizlerini, motor yağları ile filtrelerini kontrol ettirmelerinde fayda var. Özellikle kış lastikleri, silecekleri, araçların en önemli parçalarındandır. Bunların kontrol edilmesi şart.' dedi.
Antifrizin önemine dikkat çeken Mert Kahya, 'Düzenli olarak bakımlarının yapılması, antifriz dereceleri de önemli. Eksi 40 dereceye kadar antifrizlerin dayanıklı olması gerekiyor. Antifriz konulmadığında don olaylarında araç donar ve çalışmaz. Antifriz 4 mevsim kullanılan bir şey. Yazlık ve kışlık olmak üzere kullanılıyor. Yaz ve kış aylarında araçlarda antifriz olması lazım. Ancak bazı sürücüler bunu sadece kış aylarında kullanılır sanıyorlar. Ancak 4 mevsim araçlarda antifriz olmazı lazım.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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