Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün Muharrem Ayı'na girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı.

Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün

İSTANBUL - Muharrem Ayı'na girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı. Normalde iki günde yapılan aşureyi 1 saatte hazırlamayı mümkün kılan formül ustasından geldi.

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı. Geleneksel tatlılardan biri olan aşurenin malzemelerinin bir kısmının 2 gün önce hazırlanması gerektiğini biliniyor. Ancak aşure yapımını hızlandıracak, 1 saate kadar düşürecek yeni bir formül ortaya çıktı. Akademi şefi Cenk Akkaya normalde yapımı günler alan aşurenin nasıl hızlı bir şekilde hazırlanabileceğini anlattı. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru ise, aşurenin olmazsa olmazı bakliyatların, dolayısıyla aşurenin vücuda faydalarından bahsetti.

İşin formülü hazır bakliyat kullanmak

Hızlı aşurenin formülünü veren Akademi Şefi Cenk Akkaya, "Şöyle sizin de bildiğiniz üzere normalde1 gün önceden bakliyatları ıslatıyoruz. Ertesi günü suyunu değiştirip haşlıyoruz ve sonrasında birleştirmeye başlıyoruz ve bu bir buçuk belki de iki gün süre alıyor. Buradaki en uzun süreç bakliyatlara ait. Eğer bakliyatları önceden haşlanmış hazır olarak alırsak süreç çok hızlanıyor. İlk önce neyle başlıyoruz? Buğdayla başlıyoruz. Buğdayı ekleyip kaynama noktasına getirdikten bir 10-15 dakika sonra sırasıyla ilk önce bakliyatlar, arkasından kuru meyveler, kuru yemişler şeklinde ilerlediğimizde, pirinci eklediğimizde, baharatları eklediğimizde ve tatlandırıcı olarak şeker ve bal eklediğimizde tahmini olarak 1 saat gibi bir süre içerisinde ürün hazırlanmış oluyor. 1 buçuk saat içerisinde çok rahat hazırlayabilirsiniz. Bunun formülü; Bakliyatları önceden haşlanmış hazır bir şekilde temin etmek. Ondan sonrası çok hızlanıyor.

"Besleyici içeriği çok zengin, tok tutan, enerji veren, geleneksel, güzel bir tatlımızdır"

Aşurenin faydalarından bahseden Duru bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, "Aşure içerisinde bulunan buğday, bakliyat, kuruyemiş ve kuru meyveler içerdiği için tok tutan ve aynı zamanda enerji veren geleneksel bir tatlımızdır. Aşurenin içerisinde bulunan buğday ve bakliyatlar lif içeriği bakımından zengindir. Aşure sindirimi kolay bir tatlıdır. Aynı zamanda bakliyatlar bitkisel proteinlerce ve potasyum bakımından zengindir. Fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler ise B grubu vitaminleri, E vitamini, Kalsiyum, Demir, Omega 3 ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu yüzden aşure besleyici içeriği çok zengin, tok tutan, enerji veren, geleneksel, güzel bir tatlımızdır" diye konuştu.

Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün
Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün
Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün
Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ustasından hızlı aşure tarifi: 1 saatte hazırlamak mümkün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 09:35:27. #1.15#

title