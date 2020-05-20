Ustasından bayram için çikolata alacaklara tavsiye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ustasından bayram için çikolata alacaklara tavsiye

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Belçika tarzı el yapımı çikolata üreten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara tavsiyede bulunarak, açıkta satılan mat görünümlü, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulmasını, gerçek çikolatanın dudakların arasına konulduğunda 30...

Ustasından bayram için çikolata alacaklara tavsiye
20.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:42

 

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Belçika tarzı el yapımı çikolata üreten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara tavsiyede bulunarak, açıkta satılan mat görünümlü, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulmasını, gerçek çikolatanın dudakların arasına konulduğunda 30 saniyede erimesi gerektiğini söyledi.  Safranbolu'da çikolata üreten ve Çikolata Müzesi'ni işleten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara uyarılarda ve tavsiyede bulundu. Çikolata alımı yapılırken açıkta satılan çikolatalardan, mat görünümlü, lekesiz, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söyleyen Mesut Kırımlı, bayramda en çok tüketilen gıdalardan olan çikolata konusunda vatandaşları uyardı. Piyasada satılan çoğu çikolatanın gerçek çikolata olmadığını belirten Mesut Kırımlı, "Maalesef üzülerek söylüyorum Türkiye de satılan piyasadaki çoğu çikolata gerçek çikolata değil. Ben özellikle gerçek kelimesini telaffuz ediyorum. Çikolatanın ana hammaddesi kakao bitkisidir. Kakao bitkisinin özü kakao yağıdır. Çikolatalara o bütün faydaları veren, vücuda faydası olan, sağlık açısından önemli olan objeler kakao yağında mevcut. Kakao tozu önemlidir. Kakao tozu oranıyla insanlar kalitesini bilirler. Yüzde 70 olursa daha sağlıklıdır, yüzde 80 kakao tozu olursa daha sağlıklıdır gibi konuşurlar, ama kakao tozundan daha önemlisi kakao yağıdır ve çikolata eğer çikolata ise kakao yağı içermelidir" diye konuştu.GERÇEK ÇİKOLATA SICAKTAN ETKİLENİR Gerçek çikolatanın sıcaktan etkileneceğini belirten Kırımlı, "Kakao yağı ürünün raf ömrünü kısaltıyor. Raf ömrü kısaldığı içinde insanlar kakao yağı yerine endüstriyel yağlar kullanıyor. Aslında güneşin altında veya bir market reyonunda hiç erimeyen gördüğünüz çikolatalar çikolata olması imkansız. Çünkü çikolata vücut sıcaklığında eriyen en ufak ısıdan etkilenen bir ürün. Eğer bir çikolata görüyorsanız ve sıcaklıktan etkilenmiyorsa ben ona çikolata demiyorum zaten" dedi. ÇİKOLATA TESTİ Gerçek çikolatanın çok basit bir yöntem ile anlaşılacağını anlatan Kırımlı, "Eğer aldıkları ürünün ambalajlı bir ürün değilse, satıcıdan bir tek madlen çikolata rica edecekler. Madlen çikolata ince ve testi çok kolay bir çikolatadır. Çikolatayı alacaklar fakat yemeyecekler. İki parmakların arasında tutup dudaklarına değdirecekler. Dudaklarına değdirdiklerinde 30 saniye içerisinde çikolata eriyorsa içinde kakao yağı var demektir. Ama 30 saniye geçmiş 1 dakikaya doğru gidiyoruz, çikolata hala kemik gibi sert bir madde olarak dudakta duruyorsa o çikolata kesinlikle gerçek çikolata değildir" diye konuştu.ÇİKOLATA ŞEHRİKırımlı, Safranbolu'nun bir çikolata şehri olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:  

"Belçika çikolata turizmi yapan tek ülkedir. İnsanlar Belçika'ya çikolatalarını tatmak için gelirler. Sırf çikolata almak için kalkıp Belçika'ya giderler. Belçika'da bir çikolata turizmi var. Bunu da sağladıkları tek nokta kesinlikle kaliteden taviz vermemeleri. Gerçek olmayan çikolatalar Belçika sınırları içerisinde giremez, üretilmez ve satılamaz. Devlet buna sıkı tedbirler koymuş. Eğer bunu yaptığımız takdirde bizde Safranbolu da Belçika ayarında, hatta Belçika ürünlerinin bir üzerinde kaliteli ürünlerimiz var. Safranbolu'yu bir çikolata şehri, hatta lokumun yanında lokumu destekleyen bir ürün olarak piyasaya çıkartabiliriz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Merve Boluğur Ferzan Özpetek Jennifer Lopez
Spor Falcao Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Ustasından bayram için çikolata alacaklara tavsiye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:42:07. #1.15#
title