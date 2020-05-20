Ustasından bayram için çikolata alacaklara tavsiye KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Belçika tarzı el yapımı çikolata üreten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara tavsiyede bulunarak, açıkta satılan mat görünümlü, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulmasını, gerçek çikolatanın dudakların arasına konulduğunda 30...

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Belçika tarzı el yapımı çikolata üreten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara tavsiyede bulunarak, açıkta satılan mat görünümlü, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulmasını, gerçek çikolatanın dudakların arasına konulduğunda 30 saniyede erimesi gerektiğini söyledi.

Safranbolu'da çikolata üreten ve Çikolata Müzesi'ni işleten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara uyarılarda ve tavsiyede bulundu. Çikolata alımı yapılırken açıkta satılan çikolatalardan, mat görünümlü, lekesiz, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söyleyen Mesut Kırımlı, bayramda en çok tüketilen gıdalardan olan çikolata konusunda vatandaşları uyardı.

Piyasada satılan çoğu çikolatanın gerçek çikolata olmadığını belirten Mesut Kırımlı, "Maalesef üzülerek söylüyorum Türkiye de satılan piyasadaki çoğu çikolata gerçek çikolata değil. Ben özellikle gerçek kelimesini telaffuz ediyorum. Çikolatanın ana hammaddesi kakao bitkisidir. Kakao bitkisinin özü kakao yağıdır. Çikolatalara o bütün faydaları veren, vücuda faydası olan, sağlık açısından önemli olan objeler kakao yağında mevcut. Kakao tozu önemlidir. Kakao tozu oranıyla insanlar kalitesini bilirler. Yüzde 70 olursa daha sağlıklıdır, yüzde 80 kakao tozu olursa daha sağlıklıdır gibi konuşurlar, ama kakao tozundan daha önemlisi kakao yağıdır ve çikolata eğer çikolata ise kakao yağı içermelidir" diye konuştu.GERÇEK ÇİKOLATA SICAKTAN ETKİLENİR Gerçek çikolatanın sıcaktan etkileneceğini belirten Kırımlı, "Kakao yağı ürünün raf ömrünü kısaltıyor. Raf ömrü kısaldığı içinde insanlar kakao yağı yerine endüstriyel yağlar kullanıyor. Aslında güneşin altında veya bir market reyonunda hiç erimeyen gördüğünüz çikolatalar çikolata olması imkansız. Çünkü çikolata vücut sıcaklığında eriyen en ufak ısıdan etkilenen bir ürün. Eğer bir çikolata görüyorsanız ve sıcaklıktan etkilenmiyorsa ben ona çikolata demiyorum zaten" dedi. ÇİKOLATA TESTİ Gerçek çikolatanın çok basit bir yöntem ile anlaşılacağını anlatan Kırımlı, "Eğer aldıkları ürünün ambalajlı bir ürün değilse, satıcıdan bir tek madlen çikolata rica edecekler. Madlen çikolata ince ve testi çok kolay bir çikolatadır. Çikolatayı alacaklar fakat yemeyecekler. İki parmakların arasında tutup dudaklarına değdirecekler. Dudaklarına değdirdiklerinde 30 saniye içerisinde çikolata eriyorsa içinde kakao yağı var demektir. Ama 30 saniye geçmiş 1 dakikaya doğru gidiyoruz, çikolata hala kemik gibi sert bir madde olarak dudakta duruyorsa o çikolata kesinlikle gerçek çikolata değildir" diye konuştu.ÇİKOLATA ŞEHRİKırımlı, Safranbolu'nun bir çikolata şehri olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belçika çikolata turizmi yapan tek ülkedir. İnsanlar Belçika'ya çikolatalarını tatmak için gelirler. Sırf çikolata almak için kalkıp Belçika'ya giderler. Belçika'da bir çikolata turizmi var. Bunu da sağladıkları tek nokta kesinlikle kaliteden taviz vermemeleri. Gerçek olmayan çikolatalar Belçika sınırları içerisinde giremez, üretilmez ve satılamaz. Devlet buna sıkı tedbirler koymuş. Eğer bunu yaptığımız takdirde bizde Safranbolu da Belçika ayarında, hatta Belçika ürünlerinin bir üzerinde kaliteli ürünlerimiz var. Safranbolu'yu bir çikolata şehri, hatta lokumun yanında lokumu destekleyen bir ürün olarak piyasaya çıkartabiliriz."

Kaynak: DHA