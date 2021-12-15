ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Yurtalan Köyleri grup yolundaki parke taşı yapım işinde sona gelindi. Ustamehmet - Yurtalan Köyleri grup yolundaki parke taşı yapım işinde sona gelindi. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ve beraberindeki İlçe Özel İdare Müdürü Necmi Çınar ile birlikte yapımı bitmek üzere olan grup yolu çalışmalarını yerinde inceledi. 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında yapılan ve maliyeti 1. 500. 000 ? olan Ustamehmet - Yurtalan grup yolunda 5 km. uzunluğunda, 6 m. genişliğindeki parke taşı döşemesi yapılan yol hakkında bilgi alan Kaymakamımız; "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı grup yol çalışmasında sona gelindi, kalan 200 metrenin en kısa sürede bitirilerek, kullanıma açılacaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. " dedi.

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