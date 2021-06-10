Ustam'da mesleki yatkınlık sınavları yapıldı

USTAM Projesi ile kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, usta adayları için Mesleki Yatkınlık Sınavını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi'ni geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansman ile hayata geçirdi. Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı projede şimdi de mesleki yatkınlık sınavları yapıldı.

İSTİHDAM ODAKLI MESLEKİ EĞİTİM

Kocaeli halkına 16 yıldır ücretsiz eğitim hizmeti veren KO-MEK ile edindiğimiz tecrübeyle yeni bir eğitim modeli için çalışmalar tamamlandı. KO-MEK, bir Halk Üniversitesi oldu, USTAM KOCAELİ Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi ise doktora düzeyinde eğitimlerle bir enstitü haline gelmeye adım adım yaklaşıyor. İşbirliği yapılan kurumlar ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatları ile eğitimlerin planlandığı USTAM'da hazırlıklar tamamlandı.

ADAYLAR SINAVDA TER DÖKTÜ

Branşlara göre asil/yedek listelerinin belirlenmesi amacıyla, Gebze ve İzmit bölgesi olmak üzere iki ayrı merkezde mesleki yatkınlık sınavları yapıldı. Gebze bölgesinde AR-GE Uzmanlığı, Yazılım Uzmanlığı ve IT Uzmanlığı sınavları yapılırken, İzmit bölgesinde Bilgisayar Destekli Tasarım-Üretim (CAD-CAM) ve Satış ve Satış Gücü Eğitim Programı sınavları yapıldı. Katılımın yoğun olduğu sınavlarda adaylar ter döktü.

SINAV İÇİN TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve KOTO MTAL bünyesindeki alanında uzman eğitimciler tarafından her branş için soru havuzu hazırlandı. Usta adaylarının başvuru yaptıkları mesleklere yatkınlıklarını ölçmek için, belirli yatkınlık konularına göre temel ve orta seviyede 20 soru soruldu. Gebze Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde geliştirilen CRM Yazılım sistemi ile tüm adaylar puan sıralamasına göre asil/yedek listelere yerleştirilecek ve tamamen şeffaf yürütülecek bu süreçte adaylar sıralamasını görebilecek. Pandemi koşulları gözetilerek, usta adayları sınav giriş belgeleri ile sınava girecekleri salon numarası, sıra numarası ve maske, mesafe kuralına uyarak bilgisayar ortamında yüz yüze sınavlara katıldılar.

SONUÇLAR USTAMKOCAELİ.COM'DAN AÇIKLANIYOR

Asil listeye giren adaylar www.ustamkocaeli.com sisteminden sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, pandemi koşulları doğrultusunda belirlenen eğitim takvimine göre eğitimlere başlayacak. Yedek listede bulunan adaylar ise diledikleri takdirde sonraki eğitimlerde tekrar değerlendirmeye katılabilecekler.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ USTAM

Aynı zamanda işletmelerin kayıt olarak nitelikli personel ihtiyaçlarını bildirebildiği ve kendi ihtiyaçlarına göre personel eğitim taleplerinde bulunabildiği proje kapsamında geliştirilen www.ustamkocaeli.com sayfası iş arayanları işletmeleri buluşturuyor.

Kaynak: Bültenler