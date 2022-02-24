USTAM'a çevre illerden yoğun ilgi

KOCAELİ (Bültenler) - PerşembeEğitim ve istihdam modeli ilgiyle karşılanan USTAM Kocaeli Projesini yakından incelemek ve çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen sanayiciler ve akademisyenler ziyaretlere devam ediyor. Bu kapsamda Yalova İMES OSB Yönetimi ve Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirerek proje hakkında bilgi aldı. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman açığını verdiği kaliteli ve uygulamalı eğitimlerle kısa sürede gideren USTAM Kocaeli Projesine tam not veren ziyaretçiler, bulundukları illerde benzer çalışmaları hayata geçirmek için destek istedi.

YALOVA İMES OSB YÖNETİMİ İLE TOPLANTI

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman açığını verdiği kaliteli ve uygulamalı eğitimler ile kısa sürede gideren USTAM Projesi işleyişi ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılan toplantıda, istihdam odaklı mesleki eğitim modellerinin gerekliliği ve yaygınlaşmasının önemine dikkat çekildi.

AKADEMİSYENLER İLE BİR ARAYA GELİNDİ

İlgi odağı olan USTAM Projesine tam not verip aynı zamanda benzer bir projeyi hayata geçirecek olan Balıkesir Üniversitesinin gerçekleştirdiği ziyarette tanıtım yapıldı. USTAM Kocaeli eğitim modelinin tüm detayları akademisyenlerle paylaşılarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

İSTİHDAM ODAKLI MESLEKİ EĞİTİM

Toplantılarda projenin hayalinden fizibilitesine, tasarımından gerçekleşmesine tüm süreçler aktarıldı. Projenin geldiği noktaya dikkat çekilerek USTAM'ın eğitim ve istihdam modeline dair detaylar hakkında bilgi verildi. Sanayinin ara eleman sıkıntısına karşılık, geliştirilmesi zorunlu hale gelen USTAM Kocaeli Projesi ve benzer projelerin tüm Türkiye, özellikle sanayinin bulunduğu şehirler için gerekliliğine dikkat çekildi.

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