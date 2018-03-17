Ustalıktan 58 Ülkeye İhracat Yapan Firma Patronluğuna

İLYAS GÜN - Samsun'da çırak olarak başladığı sanayi sitesinde 15 yıl kalıp ustalığı yapan Yaşar Dağdelen, kendi işini kurduktan sonra 58 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

İlkokulu bitirdikten sonra Gülsan Sanayi Sitesi'nde çırak olarak işe başlayan Dağdelen, bir firmada 15 yıl kalıp ustalığı yaptı. Kendi işini kurmaya karar veren Dağdelen, 1985 yılında 75 metrekarelik atölyede boru bağlantı adaptörlerinin tasarım işlerini yapmaya başladı.

Daha sonra işini Samsun Organize Sanayi Bölgesine taşıyan Dağdelen, Poelsan adıyla 1994 yılında kurduğu polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini üreterek Türkiye piyasasına sunan ilk ?rma oldu.

Ürünleri başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde kullanılan firmanın bugün 52 bin metrekare alanda kurulu fabrikasının yılda 9 bin 500 ton plastik işleme kapasitesi bulunuyor.

Brezilya, Şili, Rusya ile çoğu Avrupa ve Ortadoğu ülkesine ürün gönderen firma, 58 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Hedef 3 yıl içinde Avrupa birinciliği

Dağdelen, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra tornacı çırağı olarak iş hayatına atıldığını, 15 sene aynı yerde çalıştıktan sonra kendi işini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye'de polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerinin çok az yapıldığını fark ettiğini dile getiren Dağdelen, bunun üzerine bu alanda üretime yoğunlaştığını anlattı.

Ürünlerine yoğun talep gelince atölyesini organize sanayi bölgesine taşıdığını ifade eden Dağdelen, "İlk ihracatımızı 1997 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptık. Sonra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ürün göndermeye başladım." dedi.

Yurt dışında 250 civarında bayisi bulunduğunu aktaran Dağdelen, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda 300 kişi çalışıyor. 58 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tüm ürünleri kendimiz tasarlıyoruz. Bir başkasının yaptığı ürünü kesinlikle biz yapmayız. Önceliğimiz kalite, hizmet ve fiyat. Çünkü kalitenin olmadığı yerde başarı olmaz. Uluslararası fuarlara mutlaka katılıyoruz. Tüm ürünlerimiz Avrupa standartlarında. Türkiye'de sektörümüzde birinci firmayız, önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa birinciliğine doğru gideceğiz. Belki bir olmaz ama mutlaka ilk üçün içinde yer alırız."