Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı

Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Suriyeli öğrenci kalfalık belgesi almaya hak kazandı.

Ustalığa ilk adımı atan Suriyeli öğrenciler kalfalık belgelerini aldı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Suriyeli öğrenci kalfalık belgesi almaya hak kazandı. Üç yıl süren kalfalık eğitimlerinin ardından gösterdikleri başarıları nedeniyle aldıkları kalfalık belgelerini sevinçle havaya kaldıran Suriyeli öğrenciler, kendilerine bu fırsatı veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti.

Tören öncesi duygularını dile getiren asansör sistemleri öğrencisi Wasen Futena ilk yıl kolay olduğunu ancak diğer yıllar zorlandıklarını belirtti. Bir yıl sonra ise ustalık belgesi alacağını ifade etti. İsmail Sakkar isimli öğrenci kalfalık belgesinin ardından hedeflerinin büyük olduğunu ve kendi iş yerini açmayı planladığını söylerken, bu günleri görmesinde kendilerine destek olan okul öğretmenlerine, ustalarına ve tüm bu fırsatları kendilerine sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti.

Kalfalık belgelerinin teslimi için düzenlenen törene katılan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural da kaçak iş gücünün önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm eğitimlerin verilmesi için mesleki eğitime katılımı çok önemsediklerine ve bu sayıyı arttırma çabası içinde olduklarına vurgu yaptı.

Okul müdürü Mehmet Hanifi İnce ise yabancı öğrencilerin okullara kayıt olmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını, kalfalık belgesi alan 64 öğrenciden 23'ünün Suriyeli olduğuna dikkat çekti. İnce, "Mesleki Eğitime Kazandırma Projesi" kapsamında ortaokullarda okuyan yabancı öğrencilerin çekinmeden okullarına gelip gönül rahatlığı ile kayıt olabileceklerini dile getirdi.

Törenin ardından Suriyeli öğrenciler öğretmenleri ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Özgür Bozkurt