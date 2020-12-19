Ustaların ilk tercihi Castrol oldu
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Ustaların ilk tercihi Castrol oldu

19.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:16
Ustaların ilk tercihi Castrol oldu

Castrol, 2020 Marka Sağlığı Araştırması’na göre ustaların birinci tercihi oldu.

Castrol, 2020 Marka Sağlığı Araştırması'na göre ustaların birinci tercihi oldu.

Araştırma binek otomobil bakım ve onarımı yapan yetkili, özel servis, yağ değişim noktaları sahibi ve ustalarının katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketi Kantar Global ve Türkiye partneri Eksen Research tarafından düzenlenen çalışma; 3 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapıldı.

Araştırmaya göre 100 kişinin 85'i birinci veya öncelikli olarak Castrol'ü tercih ediyor. Yüzde 48'inin birinci tercihi olması da Castrol'ü en yakın rakibinden iki kat öne çıkarıyor.

Ortaya çıkan veriler doğrultusunda Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, "Castrol olarak ileri teknolojiyle geliştirdiğimiz ve sunduğumuz ürünlerimizle müşteri odaklı çalışmalar yürütüyoruz. 2020 Marka Sağlığı Araştırması sonuçları da müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun çalışmalarımızda bizlere daha da büyük bir motivasyon sağlıyor. Çok kıymetli ustalarımızın tercihi olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ustalarımıza bu vesile ile de bir kez daha teşekkür etmek isteriz." dedi.

Araştırma sonuçlara bakıldığında, marka bilinirliği anlamında da Castrol öne geçiyor. En çok ve ilk akla gelen markanın Castrol olduğu görülüyor. "Bir madeni yağ markası söyleyin" dendiğinde katılımcıların yüzde 88 gibi büyük bir bölümü Castrol diyor.

Araştırmaya katılanların güvendiği madeni yağ markasının da Castrol olduğu görülüyor. Ustaların yüzde 66'sı "güvendiği bir marka" listesinde Castrol'ü seçti.

Kaynak: Carmedya.com

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