Ustalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması Aldı
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Ustalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması Aldı

Ustalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mesleki eğitim merkezleri ilk diplomalarını verdi!

Mesleki eğitim merkezleri ilk diplomalarını verdi! 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun yayımlandığı 19. 06. 1986 tarihinden bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri veren mesleki eğitim merkezleri 2020- 2021 eğitim öğretim yılı sonunda 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle tarihinde ilk defa diploma vererek, ustalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda; İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin alt yapısının güçlendirilmesi çalışmalar yapıldı.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çırak öğrencilerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması da olabilmeleri için almaları gereken fark dersleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenerek 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde Diploma Programı uygulanmaya koyulmuştur.

Ayrıca, Mesleki eğitim merkezlerinden önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da fark derslerini tamamlayıp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabilmeleri için 2020-2021 Eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca Telafi Eğitimi Programı başlatılmıştır.

Bu kapsamda; 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Telafi Eğitimi Programına katılarak eğitimlerini tamamlayan Ustalar 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa düzenlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diplomalarını aldılar.

Kaynak: Habermetre

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