Ustalar Diploma Aldı

Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU, Gazi Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen diploma törenine katıldı.

Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU, Gazi Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen diploma törenine katıldı.

Numanoğlu yaptığı konuşmada; Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda; İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin alt yapısının güçlendirildiğini belirtti.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çırak öğrencilerin kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması da alabilmeleri için almaları gereken fark dersleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenerek 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde Diploma Programı uygulanmaya koyulduğunu, ayrıca mesleki eğitim merkezlerinden önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da fark derslerini tamamlayıp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabilmeleri için 2020-2021 Eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca Telafi Eğitimi Programı başlatıldığını ifade etti.

Bu kapsamda; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun yayımlandığı 19 Haziran 1986 tarihinden bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri veren mesleki eğitim merkezleri tarafından 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ilk defa diploma düzenlendiğini belirten Numanoğlu söz konusu telafi eğitimlere yaklaşık 30 bin ustamızın kayıt yaptırdığını ve yaklaşık 20 bin ustamızın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması aldığını söyledi.

Yıllar sonra ustalık belgesinin yanında diploma almanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten ustalar, bu imkanı sağlayan başta Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER ve Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU'na çok teşekkür ettiler.

Törende; aşçı ve kuaför ustalarının mesleklerinin sembolü olan aşçı kepi ve kuaför makasını kalfalara teslim etmesi ile ATO kuaförler komitesi tarafından saç tasarım gösterisi yapıldı. Diplomalarını alan mezunların kep atması ile tören son buldu.

Kaynak: Habermetre