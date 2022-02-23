Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesince yedincisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, kitapseverlerin yanı sıra genç ve usta yazarları ağırlıyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin içinde ve bahçesinde kurulan fuarda, Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markası, yüzlerce eseri okurların beğenisine sunuyor.

Fuar kapsamında imza günlerine konuk olan tecrübeli yazarlar da hem kitaplarını okurları için imzalıyor hem de sevenleriyle sohbet etme imkanı buluyor.

İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, kitaplarını imzaladığı Beyan Yayınları standında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırma, "Bizim zamanımızda okunacak kitap yoktu ama okuyucu çoktu. Şimdi kitap çok ama okuyucu azaldı. Bunun en büyük sebebi sosyal medya. Kitabı öldürdü, millet artık kitap okumuyor." dedi.

İslam tarihi alanında 30 kitabı bulunan ve yüzlerce makalesi yayınlanan Sırma, yazarların kitap yazmaya, yayınevlerinin de neşretmeye devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Avrupa bu akıllı telefon meselesini çabuk atlattı. Herkesin telefonu var ama telefon çaldığında bakılır. Bizim gibi böyle her şeyi telefondan öğrenmezler. Neredeyse soğan fiyatını da internete soruyorlar. Bu felaket bir şey. Onun için kitaba yönelmek lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Kitabın öncelikli bir ihtiyaç olduğunu hissettirdiler"

Ensar Yayın Grubu standında kitaplarını imzalayan eğitimci, yazar Vehbi Vakkasoğlu, mevcut şartlardan dolayı fuara yoğun bir ilgi beklemediğini dile getirerek, "Maşallah kitabın öncelikli bir ihtiyaç ve yazarın itibarlı bir meslek temsilcisi olduğunu bir kere daha hissettirdiler. Bundan dolayı çok memnunum, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Vakkasoğlu, ayrıca "Bu fuarın fikir babası, uygulayıcıları, maddi manevi külfetine katlanıcıları başta Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere emeği geçen herkesi selam sevgilerimle anıyor, muhabbetle kucaklıyorum." diye konuştu.

"Kitaba ilgiyi görmek bizi çok mutlu ediyor"

Yazar Betül Zarifoğlu, fuarda imzaladığı kitabı "Karşıyım!"ın, iki yıl önce vefat eden yazar Asım Gültekin öncülüğünde hazırlanan Cafcaf mizah dergisindeki "Karşıyım", "Olsa Keşke" ve "Yeter be" köşelerindeki yazılarına benzer bazı yazılarının da eklenmesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Mizahi yazılar olmasından dolayı gençlerin kitabına daha çok ilgi gösterdiğini dile getiren Zarifoğlu, şunları kaydetti:

"Ben de gençlere ulaştığım için gayet memnunum. Üsküdar Kitap Fuarı zaten bu yakanın en kıymetli yerlerinden, oluşumlarından biri, burada olmaktan da çok memnunum. Bu kalabalığı görmek, böyle zorlanarak içeri girmek çok mutlu edici bir şey. Önceliklerimizin değiştiği bir zamanda kitaba olan ilgiyi görmek bizi çok mutlu ediyor. Daim ve devamlı olsun. İlginin kalitesi de yüksek olsun inşallah."

"Yeni çıkan kitapları okuyucuya sunma imkanı bulduk"

Server Yayınları'ndan Ömer Faruk Güneş de fuarda öncekilerden farklı olarak yeni çıkan kitapları okuyucunun beğenisine sunma imkanı bulduklarını söyledi.

Güneş, "Kritik ve Analitik Düşünme" serisinin yeni çıkan ikinci kitabı "İyi Düşün, İyi Yaşa, 30 günde Kritik Düşünme"nin ilgi gördüğünü, kitapta 30 günlük bir plan dahilinde kritik analitik düşünce üzerine tavsiyeler verilerek, günlük olarak uygulanmasının istendiğini anlattı.

Bu sene üç kategoride "Sağlıklı Düşünmek" temasıyla düzenlenen "Ufka Yolculuk" yarışma kitaplarının da okuyucunun dikkatini çektiğine işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en fazla katılımlı yarışma olan Ufka Yolculuk yarışmamızın bu seneki kitapları var. Özellikle ilkokul ve ortaokul kategorisi için çok rağbet var. 'Feyzü'l Furkan' tefsirli meallerimize de çok rağbet oluyor. Yeni baskıları da inşallah önümüzdeki günlerde çıkacak. Mehmed Zahid Kotku'nun kitapları ve özellikle Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın 'Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli' kitabı da çok ilgi görüyor."

"Tasavvuf, ilmihal ve çocuk kitapları ilgi görüyor"

Semerkand Yayınları'ndan Volkan Kuşkaya ise stantlarında yazar Sulhi Ceylan ve Selim Uğur'u ağırladıklarını, Ali Sözer'in de 27 Şubat'ta fuarda kitapseverlerle buluşacağı bilgisini verdi.

Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali" adlı eserinin, Savaş Barkçin'in "Medeniyet Aklı", "Osmanlı Aklı" ve "Kalbin Aklı" kitaplarından oluşan setinin de çokça alınan kitaplar arasında yer aldığını aktaran Kuşkaya, "Daha çok tasavvuf kitapları ilgi görüyor. Ayrıca ilmi ve çocuk kitapları da okuyucunun ilgisini çekiyor. 0-3 yaştan ilkokul ve sonrası döneme kadar pek çok kitap standımızda yer alıyor. Okuyucunun ilgisinden memnunuz." diye konuştu.

Fuarda Albaraka Yayınları, Dergah Yayınları, Doğan Kitap, İz Yayıncılık, Ketebe Yayınları, Kubbealtı Yayınları, Rönesans Yayınları, Şule Yayınları, Yeditepe Yayınevi, Cezve Yayınları, Hayy Kitap, İletişim Yayınları ve Nesil Yayın Grubu'nun da arasında bulunduğu onlarca yayınevi 27 Şubat'a kadar kitap meraklılarıyla buluşmaya devam edecek.

7. Üsküdar Kitap Fuarı, aynı zamanda aralarında Ahmet Özhan, Dursun Gürlek, Zebiniso Husyn Kamalova, Ömer Tuğrul İnançer, Kemal Sayar, Saliha Erdim, Sedat Anar, Hamza Andreas Tzortzis, Hayati İnanç, Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, İlber Ortaylı ve Numan Kurtulmuş'un bulunduğu birçok ismi söyleşi ve etkinliklerde ağırlayacak.