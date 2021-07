Usta tiyatrocu hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nedret Güvenç'ten acı haber geldi. Güvenç, 90 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedret Güvenç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi duyuran tiyatrocu Nedim Saban, "Yangın acılarımız katlandı. Tiyatromuzun çınarı Nedret Güvenç'i kaybettik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İzmir doğumlu tiyatro sanatçısı Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano eğitim almış, sanat yaşamını tiyatro ağırlıklı olarak sürdürmüştü.

1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşınmış ve İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılmıştı.

Pek çok oyunda rol alan, Nedret Güvenç pek çok sinema filminde ve televizyon dizisinde de rol aldı. Sanatçı, Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini de kaleme almıştı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Arzu Tramvayı, 1959, Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu (Stella rolü) [1]

Babamızın Evinde Hayat, 1960, Clarance DayHoward LindsayRussel Crouse - Ankara Devlet Tiyatrosu[2]

Eski Şarkı (Eser: Reşat Nuri Güntekin, yönetmen: İ. Galip Arcan).

Cyrano de Bergerac (Eser: Edmond Rostand, çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil, Yönetmen: Galip Arcan)

Suların Altındaki Yol, 1957-58, (Yazan: Jean Anouilh, Yönetmen: Max Meinecke)

Macbeth, 1962-63 (Eser: Şekspir, Çeviren: Sabahattin Eyuboğlu, yönetmen: Beklan Algan, Başrolü Agah Hün'le paylaşıyorlar)

Evcilik Oyunu, 1963 (Yazan: Adalet Ağaolu, Sahneye koyan: Tunç Yalman)

Yarış Bitti (Foto-finish), 1963-64 (Yazan: Peter Ustinov, çeviri: Gencay Sav (Gürün), sahneye koyan: Abdurrahman Palay)

Kuru Gürültü (Much Ado About Nothing), 1964 (Şekspir, çeviren: Hamit Dereli, Yönetmen: Zihni Küçümen)

Bozuk Düzen, 1964-65 (Yazan ve yöneten: Güner Sümer)

Kireçli Bahçe, 1965-66 (Yazan: Enid Bagnold, Sahneye koyan: Şirin Devrim)

Kendini Bulmak, 1967 (Yazan: Luigi Pirandello, Yöneten: Ergun Köknar)

Sonbahar Fırtınası, 1969 (Yazan: Daphne du Maurier, çeviri: Nihal Yalaza Taluy)

Constans (Eser: Somerset Maugham,

Vişne Bahçesi, 1972 (Yazan: Anton Çehov, çeviri: Melih Vassaf, yönetmen: Hüseyin Kemal Gürman

Dikenli Yol, 1972 (Yazan: Janet Allen, yönetmen: Vasfi Rıza Zobu)

Bir Kış Masalı, 1973-74 (Eser: Şekspir, çeviri: Turhan Oflazoğlu, sahneleyen: Haldun Taner)

Genç Osman, 1974 (Eser: Musahipzade Celal, yönetmen: Tunç Yalman)

Gökyüzünde Bir Kıyı, 1974 (Yazan ve yöneten: Oben Güney)

Mavi Yapraklı Ev, 1975 (Eser: John Guare, çeviri: Ülkü Tamer, sahneye koyan: David Schaal)

Kanlı Düğün, 1979 (Eser: F. Garcia Lorca, çeviren: Turhan Oflazoğlu, yönetmen: Haluk Şevket Atasagun).

İlk Göz Ağrısı (Eser: Feraizcizade Mehmet, yönetmen: Vasfi Rıza Zobu)

Kralın Kısrağı, 1982-83 (Eser: Jean Canolle, çeviren: Asude Zeybekoğlu, yönetmen: Nedret Denizhan)

Ya Devlet Başa, ya Kuzgun Leşe, 1985,86, Hürrem Sultan rolü (Eser: Orhan Asena, yönetmen: Nedret Çetin)

Günden Geceye, 1988 (Eser: Eugene O'Neill, Çeviren: Gencay Gürün, yönetmen: Hakan Altıner)

Hortlaklar, 1989 (Eser: H. Ibsen, yönetmen: Çetin İpekkaya)

Eskimeyen Oyun, 1997 (Eser: Aleksey Arbuzov, çeviri: Gencay Gürün, yönetmen: Engin Gürmen)

Çalıkuşu (Müzikal)

Altın Göl

Aşk Mektupları (Melisa rolü)

Yalandan Kim Ölmüş

Hürrem Sultan

Hırçın Kız

Baba Evinde Hayat

Öyle Bir Nevcivan

İvanov (Yönetmen: Hüseyin Kemal Gürman)

Sinema filmleri

1950 - Yüzbaşı Tahsin (Belkıs Hocanım) (Yönetmen: Orhon Murat Arıburnu)

1951 - Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan

1951 - Sürgün (Suzidil Kalfa) (Yönetmen: Orhon Murat Arıburnu)

1951 - Lale Devri (Senaryo: Nazım Hikmet, Yönetmen: Vedat Ar)

1953 - Kanlı Para (Yönetmen: Orhon Murat Arıburnu)

1953 - Hıçkırık (Nalan rolü)

1955 - Gün Doğarken (Yönetmen: Orhon Murat Arıburnu)

1956 - Kara Çalı

1956 - Beş Hasta Var (Belkıs rolü, yönetmen: Atıf Yılmaz)

1957 - Senin İçin

1957 - Anası Gibi (Süheyla)

1957 - Kin (Senaryo: Atıf Yılmaz, Yönetmen: Nejat Saydam)

1958 - Yavrum İçin (Süheyla)

1958 - Ana Hasreti

1959 - Talihsizler

1963 - Kötü Tohum (Nuran) Altın Portakal

1965 - Veysel Karani

1966 - Ayrılık Şarkısı

1990 - Yalı (Yönetmen: Safa Önal/ Oyuncular : Nedret Güvenç(Müzeyyen Hanım),Efkan Efekan,Sezer İnanoğlu(Suat),Meral Konrad(Şermin)

Kaynak: Snob Magazin