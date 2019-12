Usta sanatçıların "melek" yorumları "Angel" sergisine yansıyor

16.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:56

Farklı yaşlardan yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren "Angel" sergisi yarın açılacak.

Proje yönetimini ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği sergi, kapılarını ilk kez bir çağdaş sanat sergisine açan Beyoğlu'ndaki tarihi Saint Antuan Kilisesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon türlerinde eserlerin yer alacağı serginin detayları, kilisede yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, paylaşımcı olmanın önemine değindi.

Demircan, iki türlü insan olduğunu belirterek, "Birincisi iyiler, paylaşanlar. Bu kainat gemisi içerisinde olduğunu bilenler, havaya, suya, tabiata, insanlara, sevgiye ihtiyacı olduğunu bilen iyiler. Bir de benciller var. Onlar da bütün bu iyiliklerden istifade edip paylaşmak istemeyenler." dedi.

İnsanın "beden" ve "ruh" olarak iki dinamiğe sahip olduğunu aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Ruhumuzu görmüyoruz ama bedenimizden çıkınca hayat bitiyor. Yok gibi duruyor ama var, her tarafı kuşatıyor. Sonuçta çok gerçek ama yok. Meleklere inanıyoruz ama bu bedenimiz onları da algılamaktan aciz. Kainattaki her sesi duyamıyoruz, her şeyi de göremiyoruz. Sanatçılar ise kültürümüzü algılayan, sesle, kağıtla, mürekkeple, camla ya da birçok farklı enstrümanla, bu hayal dünyasını somuta indirgeyip insanlığa anlatabilen yıldızlar."

Son gün 10 Ocak

Demircan, sergi için yapılan yer seçiminin de çok doğru olduğuna dikkati çekerek, katılımcı sanatçıları tebrik etti.

Tarihi mekanlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Ayşe Pınar Akalın da aslında Göbeklitepe'den başlatacağı "inanç" üzerine bir sergi planladığını söyledi.

Narmanlı Müze-Ev'in kurucusu Bilge Alkor'la konuştuktan sonra ilk etabı "Melek" üzerinden yapmaya karar verdiklerine işaret eden Akalın, "Melek" konusu için mekan bulmanın kendileri için çok önemli olduğunu ve Saint Antuan Kilisesi'nde sergiyi açtıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Akalın, sergide farklı dil, din ve kültürden sanatçıları bir araya getirdiklerini vurgulayarak, "Bu konsepti onların farklı bakış açılarından göstermek istedik. Umarım bunu başarmışızdır. Bütün sanatçılarımız gerçekten bu projeye yüreklerini koydu." diye konuştu.

Sergide eserleri bulunan sanatçıların da söz aldığı toplantının ardından, sanatçılar eserlerinin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

"Angel" sergisinde Bilge Alkor, Ergin İnan, Mehmet Sinan Kuran, Güvenç Özel, Pınar Yoldaş, Jake Michael Singer, Luca Pignatelli, Lithian Ricci, Yuval Avital, Kimathi Mafafo, Shirin Abedinirad ve Mehrnoush Esmaeilpour'un eserleri yer alacak.

Sinan Polvan'ın danışmanlığında hazırlanan sergi, 10 Ocak'a kadar ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: AA