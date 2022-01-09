MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Usta şair Cemal Süreya'nın ismi Maltepe'de yaşatıldı

İSTANBUL Maltepe Belediyesi tarafından usta şair Cemal Süreya'nın vefatının 32. yılında, 2 bin 500 metrekarelik "Cemal Süreya Parkı" resmi törenle hizmete açıldı. Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır'ın da katıldığı açılış törenine vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Kader Sokak'ta bulunan Cemal Süreya Parkı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve vatandaşların katıldığı resmi törenle açıldı. Törende ünlü heykeltraş Güner Yener'in hazırladığı Cemal Süreya heykelinin açılışı da yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeniden düzenlediği parka, Maltepe Belediye Meclisi'nde Cemal Süreya'nın isminin verilmesi kabul edildi. Yapılan çalışmayla Maltepe'ye 2 bin 500 metrekarelik yeni park ve yeşil alan, fitness grupları, basket potası, masa tenisi, özel oyun ve spor alanları Maltepelilerin hizmetine sunuldu. Programa Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır'da katıldı.

"Cemal Süreya'yı da Maltepe'de ağırlıyoruz"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cemal Süreya, Türk edebiyatı için Türk aydınları için, değişim ve dönüşüm için çok önemli bir simgeydi. Doğduğu topraklarda çok zor koşullarda sürgüne gönderilen ama isyan etmeyi bırakıp bunu dizelere döken bir şairimiz. Şair olduğu kadar müfettişlik yapan, devlet dairelerinde çalışan, en zor koşullarda yoksulluk yıllarında bile bunu kalemle anlatmaya çalışan aşkı, sevdayı, kadına olan bakışı, insan ilişkilerini, devrimci ruhuyla anlatan bir şairimizdi. İstedik ki Maltepe'de genç kuşaklara bu şairlerimizin de aktarılması için vesile olabilecek alanlar oluşturalım. İşte Yaşar Kemal Kültür Merkezi inşaatı bitmek üzere, Türkan Saylan var. Burada Cemal Süreyya olacak. Başka yerde başka alanlarda yine aydınlarımız, entelektüellerimiz olacak. Cemal Süreyya'yı da Maltepe'de ağırlıyoruz. Maltepe halkı özellikle Altayçeşme'deki hemşerilerimizle buluşmak istedi. Biz de Maltepe'ye taşıyıp böyle güzel bir parkı vatandaşların hizmetine açtık. Çok mutluyuz" dedi.

"Abim çocukların oynamasını severdi"

Türk Edebiyatının usta şairlerinden Cemal Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır ise, "Abimin de ruhuna değsin. Çok sevenleri olduğunu biliyordum, fakat keşke yaşarken de etrafında sevenleri olsaydı. Tabi ki mutluluk verecek bir duygu. Hem acı hem mutluluk veren bir duygu, emeği geçenlere teşekkür ederim, ellerine sağlık. Çok beğendim. Çocuklar oynuyor, abim çocukların oynamasını severdi. " ifadelerini kullandı.