Usta" Oyunu Muş'ta Sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ı konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Muş'ta izleyiciyle buluştu.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Muş Alparslan Üniversitesi Konferans Salonu'nda sahnelendi.

2. Abdülhamid'in ölümünün 100'üncü yılı anısına Ziraat Bankası'nın destekleriyle hazırlanan ve baba-kız ilişkisi üzerinden anlatılan oyun, yoğun ilgi gördü.

Ahmet Yenilmez, AA muhabirine, Muş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve buranın 51'inci durakları olduğunu söyledi.

Yenilmez, şöyle konuştu:

"Hikayede olmazsa olmaz iki şey vardır. Zaman ve mekan. Mekanı anlamlı kılan zamandır. Zamanı anlamlı kılan da mekandır. Biz 100 yıl önceki bir aynayı tutacağız. Siz o aynaya bakacaksınız. Bugünü göreceksiniz. Bugün ile dün arasında mukayese yapıp yarının hikayesini yazacaksınız. Bir tiyatro oyununu 100 farklı mekanda sahnelemek dünyada ilktir. Hep ecnebiler mi ilk yapacak. Biz de bir ilk yapalım dedik ve yola çıktık. 51'incisini Sultan Alparslan'ın adını taşıdığı bu güzel kentimizde sahneledik."

Oyunu Vali Aziz Yıldırım, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum amirleri ve vatandaşlar da izledi.