Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
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Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak

İskender Bağcılar, Mehmet Ulay ve Selahattin Taşdöğen gibi usta oyuncular, kısıtlı imkanlarla ve sponsor olamadan çekilen Bayram 3 filmine destek olmak için ücretsiz rol alacak.

Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
29.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:19

Kısıtlı imkanlarla ve sponsorsuz çekilen Bayrak-1 ve Bayrak-2 filmlerinin devam serisi olan Bayrak-3 filmine usta oyunculardan da destek geldi. Yönetmen, senaryo, müzik ve yapımcılığını Serkan Tuğcu'nun üstlendiği film yine konusuyla ilgi çekiyor.

İlk iki filmdeki ilgiden memnun olan ekip üçüncü film için çıtayı biraz daha yükseltti ve usta oyunculardan destek istedi. Bu desteğe kayıtsız kalamayan oyunculardan İskender Bağcılar, Mehmet Ulay ve Selahattin Taşdöğen film kadrosuna herhangi bir ücret almadan dahil oldu. Yine teklif götürülen Wilma Elles'in ve yakın dostu Vedat Uçar'ın da projeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak

"BİR GÜN HERKESE KENDİMİZDEN SÖZ ETTİRECEĞİZ"

Filmin genişleyen kadrosunun kalitesi üçüncü filmi bekleyen seyirciyi daha da heyecanlandırdı. Filmin yapımcı ve yönetmeni Serkan Tuğcu kendilerine destek olan oyunculara çok teşekkür ettiğini, tek bir kamera ve bütçesiz devam ettirdikleri projede bu aşamaya geldikleri için mutlu olduğunu belirtti. Televizyon kanallarının filmin konusundan dolayı ilgisizliğine de değinen Tuğcu, "Bu tür projelerin gözü kapalı desteklenmesi gerekirken maalesef ülkemizde tam tersi oluyor. Ancak bizler ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz ve bir gün herkese kendimizden söz ettireceğiz." dedi.

Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak

Filmin çekimlerinin cast çalışmaları tamamlandıktan sonra ağustos ayında başlayacağı ve kasım ayı gibi gösterime gireceği öğrenildi.

İşte filmde rol alacak usta isimler...

Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak

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